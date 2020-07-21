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13-й запуск SpaceX в 2020 году: Falcon 9 доставила в космос военный спутник Южной Кореи

Вторник, 21 июля 2020, 00:41

Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту Земли первый военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II.

Источник: SpaceX в Twitter, компания Airbus, сайт Space.com

Детали: спутник ANASIS-II изготовила компания Airbus во Франции. Аппарат Южной Кореи будет выведен на геостационарную орбиту (36 000 км).

За 8 минут 40 секунд после запуска многократной ракеты-носителя Falcon 9 ее первая ступень приземлилась на платформу "Просто прочти инструкцию" в Атлантическом океане. В SpaceX отмечают, что Falcon 9, которая использовалась в запуске спутника Южной Кореи, 30 мая вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, который доставил астронавтов Дугласа Херли и Боба Бенци на Международную космическую станцию. Отметим, что уже 3 июня платформа на которую совершила посадку Falcon 9 вернулась к мысу Канаверал.

 
Военный спутник связи Южной Кореи 
 
 

Что было раньше:

  • Военный спутник связи Южной Кореи планировали запустить еще 14 июля, но старт отложили из-за нехватки времени на проверки и настройки оборудования.
  • Spaceflight Now отмечает, что SpaceX переносила два последних запуски так, как в компании пытаются сократить сроки выполнения работ по повторному использованию многократной ракеты-носителя Falcon. Прямая речь Илона Маска: "Мы параноики. Максимизация вероятности успешного запуска является первостепенной".

Напомним: 

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Николай Донев, УП
Темы: космосИлон МаскСШАЮжная Корея


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