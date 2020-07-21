13-й запуск SpaceX в 2020 году: Falcon 9 доставила в космос военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту Земли первый военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II.

Источник: SpaceX в Twitter, компания Airbus, сайт Space.com

Детали: спутник ANASIS-II изготовила компания Airbus во Франции. Аппарат Южной Кореи будет выведен на геостационарную орбиту (36 000 км).

За 8 минут 40 секунд после запуска многократной ракеты-носителя Falcon 9 ее первая ступень приземлилась на платформу "Просто прочти инструкцию" в Атлантическом океане. В SpaceX отмечают, что Falcon 9, которая использовалась в запуске спутника Южной Кореи, 30 мая вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, который доставил астронавтов Дугласа Херли и Боба Бенци на Международную космическую станцию. Отметим, что уже 3 июня платформа на которую совершила посадку Falcon 9 вернулась к мысу Канаверал.

Военный спутник связи Южной Кореи

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Что было раньше:

Военный спутник связи Южной Кореи планировали запустить еще 14 июля, но старт отложили из-за нехватки времени на проверки и настройки оборудования.

Spaceflight Now отмечает, что SpaceX переносила два последних запуски так, как в компании пытаются сократить сроки выполнения работ по повторному использованию многократной ракеты-носителя Falcon. Прямая речь Илона Маска: "Мы параноики. Максимизация вероятности успешного запуска является первостепенной".

Напомним:

SpaceX отправила астронавтов на МКС

Американское космическое агентство NASA сообщило дату запуска космического корабля, который доставит на Красную планету марсоход "Perseverance". Запуск марсохода запланирован на 30 июля в 7:50 am ET (14:50 по киевскому времени).

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