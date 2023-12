13-й запуск SpaceX у 2020 році: Falcon 9 доставила в космос військовий супутник Південної Кореї

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї ANASIS-II.

Джерело: SpaceX в Twitter, компанія Airbus, сайт Space.com

Деталі: Супутник ANASIS-II виготовила компанія Airbus у Франції. Апарат Південної Кореї буде виведений на геостаціонарну орбіту (36 000 км).

За 8 хвилин 40 секунд після запуску багаторазової ракети-носія Falcon 9 її перша ступінь приземлилась на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані. У SpaceX відзначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. Відзначимо, що вже 3 червня ракета Falcon 9, яка вивела астронавтів NASA у космос, повернулась до мису Канаверал.

Згодом Маск повідомив, що обидві частини носового обтічника вдалось "впіймати" кораблям компанії.

Both fairing halves caught from space by @SpaceX ships!

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh