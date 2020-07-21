13-й запуск SpaceX у 2020 році: Falcon 9 доставила в космос військовий супутник Південної Кореї

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї ANASIS-II.

Джерело: SpaceX в Twitter, компанія Airbus, сайт Space.com

Деталі: Супутник ANASIS-II виготовила компанія Airbus у Франції. Апарат Південної Кореї буде виведений на геостаціонарну орбіту (36 000 км).

За 8 хвилин 40 секунд після запуску багаторазової ракети-носія Falcon 9 її перша ступінь приземлилась на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані. У SpaceX відзначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. Відзначимо, що вже 3 червня ракета Falcon 9, яка вивела астронавтів NASA у космос, повернулась до мису Канаверал.

Згодом Маск повідомив, що обидві частини носового обтічника вдалось "впіймати" кораблям компанії.

Both fairing halves caught from space by @SpaceX ships! — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2020

Військовий супутник зв'язку Південної Кореї

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Що було раніше:

Військовий супутник зв'язку Південної Кореї планували запустити ще 14 липня, але старт відклали через брак часу на перевірки та налаштування обладнання.

Spaceflight Now зазначає, що SpaceX переносила два останні запуски так, як у компанії намагаються скоротити терміни виконання робіт з повторного використання багаторазової ракети-носія Falcon 9. Пряма мова Ілона Маска: "Ми параноїки. Максимізація ймовірності успішного запуску є першорядною".

Нагадаємо:

SpaceX відправила астронавтів на МКС

Американське космічне агентство NASA повідомило дату запуску космічного корабля, який доставить на Червону планету марсохід "Perseverance". Запуск марсохода запланований на 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за київським часом).

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