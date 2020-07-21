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13-й запуск SpaceX у 2020 році: Falcon 9 доставила в космос військовий супутник Південної Кореї

Вівторок, 21 липня 2020, 00:41

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї ANASIS-II.

Джерело: SpaceX в Twitter, компанія Airbus, сайт Space.com

Деталі: Супутник ANASIS-II виготовила компанія Airbus у Франції. Апарат Південної Кореї буде виведений на геостаціонарну орбіту (36 000 км).

За 8 хвилин 40 секунд після запуску багаторазової ракети-носія Falcon 9 її перша ступінь приземлилась на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані. У SpaceX відзначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. Відзначимо, що вже 3 червня ракета Falcon 9, яка вивела астронавтів NASA у космос, повернулась до мису Канаверал.

Згодом Маск повідомив, що обидві частини носового обтічника вдалось "впіймати" кораблям компанії.

 
Військовий супутник зв'язку Південної Кореї 
 
 

Що було раніше:

  • Військовий супутник зв'язку Південної Кореї планували запустити ще 14 липня, але старт відклали через брак часу на перевірки та налаштування обладнання.
  • Spaceflight Now зазначає, що SpaceX переносила два останні запуски так, як у компанії намагаються скоротити терміни виконання робіт з повторного використання багаторазової ракети-носія Falcon 9. Пряма мова Ілона Маска: "Ми параноїки. Максимізація ймовірності успішного запуску є першорядною".

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Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон МаскСШАПівденна Корея


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