ЛУЦКОГО ТЕРОРИСТА ЗАДЕРЖАЛИ
В Луцке правоохранители задержали мужчину, который с утра удерживал заложников в автобусе.
Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Твиттере, источник УП
Детали: Все 13 заложников освобождены. По словам Авакова, все целы.
Глава МВД опубликовал видео, на котором полицейские сопровождают освобожденных пассажиров автобуса.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Он также затвитил фотографии, на которых виден терорист, лежащий лицом в асфальт, и БТР возле автобуса.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Согласно сообщению СБУ, их сотрудники Центра специальных операций "А" совместно с полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2758027494427238
Правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды.
Все заложники освобождены, пострадавших нет.
Дополняется…