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ЛУЦКОГО ТЕРОРИСТА ЗАДЕРЖАЛИ

Вторник, 21 июля 2020, 21:47
ЛУЦКОГО ТЕРОРИСТА ЗАДЕРЖАЛИ

В Луцке правоохранители задержали мужчину, который с утра удерживал заложников в автобусе. Он сдался сам.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Твиттере, источник УП

Детали: Все 13 заложников освобождены. По словам Авакова, все целы.

Глава МВД опубликовал видео, на котором полицейские сопровождают освобожденных пассажиров автобуса.

Он также затвитил фотографии, на которых виден терорист, лежащий лицом в асфальт, и БТР возле автобуса.

Согласно сообщению СБУ, их сотрудники Центра специальных операций "А" совместно с полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2758027494427238

Правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды.

Все заложники освобождены, пострадавших нет.

По информации местных СМИ, как сообщил заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, террорист сам сдался — вышел из автобуса и лег на землю.

Напомним: Немногим ранее полиция освободила трех заложников, которых удерживал в автобусе луцкий террорист.

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.

Валентина Романенко, Евгений Кизилов, УП

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Темы: Луцктерроризмчрезвычайное происшествиеполицияЗемляне
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