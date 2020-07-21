ЛУЦКОГО ТЕРОРИСТА ЗАДЕРЖАЛИ

В Луцке правоохранители задержали мужчину, который с утра удерживал заложников в автобусе. Он сдался сам.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Твиттере, источник УП

Детали: Все 13 заложников освобождены. По словам Авакова, все целы.

Глава МВД опубликовал видео, на котором полицейские сопровождают освобожденных пассажиров автобуса.

Он также затвитил фотографии, на которых виден терорист, лежащий лицом в асфальт, и БТР возле автобуса.

Согласно сообщению СБУ, их сотрудники Центра специальных операций "А" совместно с полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста.

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Правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды.

Все заложники освобождены, пострадавших нет.

По информации местных СМИ, как сообщил заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, террорист сам сдался — вышел из автобуса и лег на землю.

Напомним: Немногим ранее полиция освободила трех заложников, которых удерживал в автобусе луцкий террорист.

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