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ЛУЦКОГО ТЕРОРИСТА ЗАДЕРЖАЛИ

Вторник, 21 июля 2020, 21:47

В Луцке правоохранители задержали мужчину, который с утра удерживал заложников в автобусе.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Твиттере, источник УП

Детали: Все 13 заложников освобождены. По словам Авакова, все целы.

Глава МВД опубликовал видео, на котором полицейские сопровождают освобожденных пассажиров автобуса.

Он также затвитил фотографии, на которых виден терорист, лежащий лицом в асфальт, и БТР возле автобуса.

Согласно сообщению СБУ, их сотрудники Центра специальных операций "А" совместно с полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2758027494427238

Правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды.

Все заложники освобождены, пострадавших нет.

Дополняется…

Темы: Луцктерроризмчрезвычайное происшествиеполиция


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