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Полтавского похитителя ищут четвертые сутки

Понедельник, 27 июля 2020, 11:45
Полтавского похитителя ищут четвертые сутки
Фото poltava.sq.com.ua

По состоянию на 11:30 утра 27 июля полиция еще не задержала полтавчанина Романа Скрыпника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается четвертые сутки.

Источник: главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью".

Детали: По словам Лариной, зоной поисков определен Миргородский район.

Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверят здания и природные укрытия – поля кукурузы или злаковых.

Сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также с большой территорией поиска и природным ландшафтом – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам, чтобы проверить их, по несколько раз.

Предыстория:

  • 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
  • Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".
  • Злоумышленником, взявшим в заложники полицейского и угрожавшим взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
  • По состоянию на 16:00 23 июля полтавчанин Роман Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Полтавская областьполициярозыск
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