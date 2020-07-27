Полтавского похитителя ищут четвертые сутки

По состоянию на 11:30 утра 27 июля полиция еще не задержала полтавчанина Романа Скрыпника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается четвертые сутки.

Источник: главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью".

Детали: По словам Лариной, зоной поисков определен Миргородский район.

Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверят здания и природные укрытия – поля кукурузы или злаковых.

Сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также с большой территорией поиска и природным ландшафтом – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам, чтобы проверить их, по несколько раз.

Предыстория: