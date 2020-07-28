Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо второго президента Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Украина 24", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Данилова: "Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену, есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решение, я не могу сейчас назвать кандидатуры.

Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти ... Сейчас происходит как раз процесс, и, поверьте, Украина будет представлена ​​очень прочно, как и до сих пор".

Детали: Он отметил, что Кучма "разбирается во многих государственных процессах" и в дальнейшем "обязательно будет помогать Владимиру Зеленскому".

Предыстория: 28 июля Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

О намерении покинуть ТКГ Кучма говорил Зеленскому еще в мае 2020 года. По словам Зеленского, Кучма предлагал покинуть переговорный процесс и передать дела вицепремьер-министру, первому заместителю председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Резникова.

Напомним: