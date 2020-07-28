Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кучма покинул ТКГ по Донбассу

Вторник, 28 июля 2020, 13:13
Кучма покинул ТКГ по Донбассу
фото: ОП

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ".

Детали: Зеленский во время личной встречи 28 июля поблагодарил Кучму и добавил, что всегда в будущем готов услышать его совет.

Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ значительно продвинулась. Он сказал, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и оказывать консультации.

Относительно преемника Кучмы в пресс-службе президента УП отметили, что "в ближайшем будущем объявят нового главу ТКГ".

О намерении покинуть ТКГ Кучма говорил Зеленскому еще в мае 2020 года. По словам Зеленского, Кучма предлагал покинуть переговорный процесс и передать дела вицепремьер-министру, первому заместителю председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексею Резникову.

Напомним:

  • Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонний контактной группе.
  • Однако в июне 2019 года Леонид Кучма снова стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Этому предшествовал разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. 26 июля Зеленский и Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КучмаТКГЗеленскийМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Кучма
Кучму заметили на Лазурном берегу
Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента
Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: