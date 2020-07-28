Кучма покинул ТКГ по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ".

Детали: Зеленский во время личной встречи 28 июля поблагодарил Кучму и добавил, что всегда в будущем готов услышать его совет.

Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ значительно продвинулась. Он сказал, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и оказывать консультации.

Относительно преемника Кучмы в пресс-службе президента УП отметили, что "в ближайшем будущем объявят нового главу ТКГ".

О намерении покинуть ТКГ Кучма говорил Зеленскому еще в мае 2020 года. По словам Зеленского, Кучма предлагал покинуть переговорный процесс и передать дела вицепремьер-министру, первому заместителю председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексею Резникову.

Напомним: