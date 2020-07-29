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За месяц показатель заболеваемости COVID в Украине вырос втрое

Среда, 29 июля 2020, 13:37

По состоянию на 29 июля показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 161,4 на 100 000 населения, а показатель летальности – 2,4%.

Источник: Центр общественного здоровья при Минздраве Украины

Детали: По состоянию на 3 июня, по данным ЦОС, в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составлял 59,3 на 100 000 населения, а показатель летальности – 3%. Показатель летальности 3 апреля был 2,4%, 8 апреля – 3,1%, а 30 апреля – 2,5%.

25 июня показатель активных больных составлял около 50 случаев на 100 000 граждан, а уже 1 июля – 60 на 100 000 населения, говорили в Министерстве здравоохранения.

Показатель летальности 26 июня составлял 2,6%.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 67,6 тысячи человек, умерли от коронавирусной болезни 1 650 человек.

Памятка: Центр общественного здоровья призывает следовать рекомендациям МОЗ:

- Во время походов в магазины или в других общественных местах, в том числе в медицинских учреждениях, держаться на расстоянии не менее 1 метра от других и, по возможности, не касаться руками глаз, рта, носа.

- Перед прикосновением к корзине или тележке в магазинах обрабатывать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина и разбора покупок тщательно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

- Купленные овощи и фрукты мыть, предварительно вымыв руки.

- Регулярно и тщательно обрабатывать руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мыть их теплой водой с мылом 20-40 секунд.

- Избегать мест большого скопления людей.

- Во время кашля или чихания прикрывать рот и нос изгибом локтя или салфеткой (использованную салфетку выбрасывать и мыть руки после этого).

- При повышении температуры, кашле и затрудненном дыхании звонить семейному врачу.

 

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияздоровьеМинздрав


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