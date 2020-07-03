Путин себя обнулил

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.

Источник: указ Путина на сайте Кремля

Дословно: "Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 года".

Детали: Указ вступает в силу со дня подписания, а поправки вступят в силу уже 4 июля.

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