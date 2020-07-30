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Новые КПВВ в Золотом и Счастье планируют открыть до конца осени – МинВОТ

Четверг, 30 июля 2020, 04:16
Фото: МинВОТ

Новые пункты пропуска в Золотом и Счастье Луганской области планируют открыть в последующие четыре месяца.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий со ссылкой на заместителя министра Ростислава Замлинского

Прямая речь: "Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию".

Детали: По словам Замлинского, вблизи Золотого уже построили комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.

По КПВВ у Счастье, то в ближайшее время рабочая группа должна определить места обустройства режимной и сервисной территории.

В сервисных центрах для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий хотят открыть аптеку, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты.

Сейчас на Луганщине работает только один пункт пропуска в Станице Луганской.

Напомним:

  • С 10 июня Украина решила частично возобновить пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка".

Украинская правда
Темы: ДонбассМВОТ


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