Новые КПВВ в Золотом и Счастье планируют открыть до конца осени – МинВОТ

Новые пункты пропуска в Золотом и Счастье Луганской области планируют открыть в последующие четыре месяца.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий со ссылкой на заместителя министра Ростислава Замлинского

Прямая речь: "Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию".

Детали: По словам Замлинского, вблизи Золотого уже построили комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.

По КПВВ у Счастье, то в ближайшее время рабочая группа должна определить места обустройства режимной и сервисной территории.

В сервисных центрах для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий хотят открыть аптеку, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты.

Сейчас на Луганщине работает только один пункт пропуска в Станице Луганской.

Напомним: