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Резников: Обстрелы оккупантов – это нарушение "тишины", а не перемирия

Вторник, 28 июля 2020, 23:51
Резников: Обстрелы оккупантов – это нарушение тишины, а не перемирия

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что обстрелы со стороны российских наемников после объявления режима перемирия является случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового.

Источник: Резников во время вебинара "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик?", которого цитирует "Укринформ"

На сегодняшний день многие критики относительно того, что уже было несколько случаев нарушения этого режима тишины с использованием стрелкового оружия. Идет обсуждение, это нарушение перемирия, или нарушением режима тишины.

Я убежден, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что как раз комплекс дополнительных мероприятий предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня".

Детали: Он сообщил, что 28 июля должно состояться внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в составе ТКГ, участники которого должны обсудить случаи обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.

По состоянию на конец суток на сайте Офиса президента нет никакой информации о заседании, а также неизвестно, состоялось оно или нет.

Предыстория:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня,о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • 28 июля оккупанты тоже обстреляли украинских защитников.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

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Темы: ДонбассООСвойнаобстрелбоевые действия
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