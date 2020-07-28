Резников: Обстрелы оккупантов – это нарушение "тишины", а не перемирия

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что обстрелы со стороны российских наемников после объявления режима перемирия является случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового.

Источник: Резников во время вебинара "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик?", которого цитирует "Укринформ"

На сегодняшний день многие критики относительно того, что уже было несколько случаев нарушения этого режима тишины с использованием стрелкового оружия. Идет обсуждение, это нарушение перемирия, или нарушением режима тишины.

Я убежден, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что как раз комплекс дополнительных мероприятий предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня".

Детали: Он сообщил, что 28 июля должно состояться внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в составе ТКГ, участники которого должны обсудить случаи обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.

По состоянию на конец суток на сайте Офиса президента нет никакой информации о заседании, а также неизвестно, состоялось оно или нет.

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