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Беларусь: 14 задержанных боевиков "Вагнера" ​​воевали на Донбассе

Среда, 29 июля 2020, 21:26
Беларусь: 14 задержанных боевиков Вагнера ​​воевали на Донбассе

В Беларуси заявляют, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственное информационное агентство Беларуси "БелТА", об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - отметил он на заседании Совета безопасности.

По его словам, МИД Беларуси уже готовит приглашение послу Украины и послу Российской Федерации.

Что предшествовало: В Беларуси заявили, что задержали под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Среди задержанных есть те, кто служил в батальоне российского писателя Захара Прилепина, когда тот воевал на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс.

Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.

На нем Лукашенко заявил, что требует от России объяснений.

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