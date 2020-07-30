Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: Офис президента со ссылкой на видеокомментарий Кравчука

Прямая речь: "Время для отдыха не пришло. И я принял решение, если я смогу – а я хочу этого – что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился".

По словам Кравчука, встреча лидеров государств "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже состоялась "благодаря настойчивости, системе и политической воле" президента Владимира Зеленского созвать этот саммит.

Он также добавил, что работа, которая продолжается сегодня по подготовке берлинской встречи "четверки", также является постоянной инициативой Зеленского.

Кравчук отметил, что для достижения мира Зеленский не боится принимать непопулярные решения.

Первый президент подчеркнул необходимость "сплотиться всем: Украине и тем странам Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю", и самым украинцам.

Что было раньше: 29 июля президент Владимир Зеленский заявил, что на должность главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматривает нынешнего первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьера Алексея Резникова, первого президента Украины Леонида Кравчука и еще несколько кандидатур.

Вице-премьер Алексей Резников на это заявил, что будет рад, если главой делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе назначат первого президента Украины Леонида Кравчука. Так же ответил и Кравчук. По его словам, "будет замечательно", если назначат Резникова.

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