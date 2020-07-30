Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: Офис президента со ссылкой на видеокомментарий Кравчука

Прямая речь: "Время для отдыха не пришло. И я принял решение, если я смогу – а я хочу этого – что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился".

Что было раньше: 29 июля президент Владимир Зеленский заявил, что на должность главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматривает нынешнего первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьера Алексея Резникова, первого президента Украины Леонида Кравчука и еще несколько кандидатур.

Вице-премьер Алексей Резников на это заявил, что будет рад, если главой делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе назначат первого президента Украины Леонида Кравчука. Так же ответил и Кравчук. По его словам, "будет замечательно", если назначат Резникова.

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