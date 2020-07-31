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Украина рассказала в ОБСЕ, что предыдущую "тишину" боевики нарушили 4226 раз

Пятница, 31 июля 2020, 05:43

Во время предыдущего перемирия на Донбассе, которое действовало с 21 июля 2019 до 26 июля 2020 года, вооруженные формирования РФ 4226 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ"

Детали: Украинский дипломат сообщил, что в течение этого периода российские оккупационные силы 1310 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Кроме того, они 60 раз обстреляли населенные пункты, в результате чего погибли трое гражданских лиц, еще шесть получили ранения.

Цимбалюк констатировал, что договоренность о новом перемирии по состоянию на 30 июля в значительной степени соблюдается. В то же время он указал на то, что российские вооруженные формирования совершили пять нарушений режима прекращения огня, которые, к счастью, не привели к потерям среди украинских военных. Зато бойцы ВСУ демонстрировали сдержанность и не открывали огонь в ответ.

Прямая речь: "Мы призываем российскую делегацию дать разъяснения относительно этих случаев и информацию о принятых дисциплинарных мерах в связи с этим, используя координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня".

Напомним: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Темы: ДонбассОБСЕ


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