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Россия объявила журналиста Бабченко террористом

Четверг, 9 июля 2020, 14:50
Россия объявила журналиста Бабченко террористом

Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила в перечень террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.

Источник: российский "Интерфакс", Бабченко в Facebook

Детали: Отмечается, что соответствующая запись появилась в четверг в реестре на сайте Росфинмониторинга. О причинах такого решения не сообщается.

Сам журналист отреагировал на новость в соцсети, сообщив, что 9 июля была заблокирована его карта "Яндекс" в "Apple pay".

Прямая речь: "...пришло уведомление "Вы не можете больше использовать карточку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокировали влет!
И сразу и одновременно из всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то попадать уже...

Там в списке 35 тысяч человек. Но кто-то, перелистывая его, именно в 13.00 совершенно случайно и увидел мою фамилию.
Оперативно работают ребята, молодцы".

Напомним: В июне 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявило обвинение в призывах к терроризму украинскому журналисту крымскому татарину Айдеру Муждабаеву.

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Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик

Предыстория:

  • Выступающий с критикой путинского режима в России журналист Аркадий Бабченко в 2017 году переехал в Украину.
  • 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.
  • 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.
  • "Организатором" следствие назвало Бориса Германа, который был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Приговор засекречен и не опубликован. Суд выпустил его из тюрьмы в ноябре 2019 года.
  • "Заказчиком убийства Бабченко из фонда Путина" называли Вячеслава Пивоварника.
  • В ноябре 2019 года Бабченко уехал в Израиль. Он мотивировал это сменой власти в Украине.

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Темы: Росcия
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