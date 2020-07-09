Россия объявила журналиста Бабченко террористом

Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила в перечень террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.

Источник: российский "Интерфакс", Бабченко в Facebook

Детали: Отмечается, что соответствующая запись появилась в четверг в реестре на сайте Росфинмониторинга. О причинах такого решения не сообщается.

Сам журналист отреагировал на новость в соцсети, сообщив, что 9 июля была заблокирована его карта "Яндекс" в "Apple pay".

Прямая речь: "...пришло уведомление "Вы не можете больше использовать карточку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокировали влет!

И сразу и одновременно из всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то попадать уже...

Там в списке 35 тысяч человек. Но кто-то, перелистывая его, именно в 13.00 совершенно случайно и увидел мою фамилию.

Оперативно работают ребята, молодцы".

Напомним: В июне 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявило обвинение в призывах к терроризму украинскому журналисту крымскому татарину Айдеру Муждабаеву.

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