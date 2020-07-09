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Служба внешней разведки заявила об информационных спецоперациях РФ против Украины

Четверг, 9 июля 2020, 16:45
Служба внешней разведки заявила об информационных спецоперациях РФ против Украины

Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства.

Источник: заявление Службы внешней разведки

Дословно: "Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире.

Украинские разведывательные и специальные службы понимают указанные вызовы и консолидированы в своем главном задании - защищать национальную безопасность Украины".

Детали: СВР, однако, не конкретизирует, какие именно информоперации имеются в виду.

Напомним: 9 июля народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.

В мае 2020 он же  обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

У Порошенко обе аудиозаписи называют фейками.

Украинская правда
Темы: разведкаРосcия
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