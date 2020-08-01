Полиция нашла и застрелила "полтавского террориста"
После 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватывал в заложники полицейского.
Источник: сайт Национальной полиции
Детали: По данным правоохранителей, это произошло ночью 1 августа возле поселка Опошня.
Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия начали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину.
В сообщении отмечается, что полицейские во время спецоперации не пострадали.
Как рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Скрипника ликвидировали около двух часов ночи на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.
Прямая речь: "В один из нежилых домов зашел капитан полиции Гума и обнаружил преступника.
В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.
Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД метким выстрелом.
Заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.
У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь..."
Предыстория:
- 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
- Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
- Позднее Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция начала его поиски.
- 27 июля Нацполиция сообщила, что сформировала психолого-криминалистический портрет Скрипника. Указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.