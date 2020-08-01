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Полиция нашла и застрелила "полтавского террориста"

Суббота, 1 августа 2020, 04:04

После 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватывал в заложники полицейского.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По данным правоохранителей, это произошло ночью 1 августа возле поселка Опошня.

Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия начали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину.

В сообщении отмечается, что полицейские во время спецоперации не пострадали.

Как рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Скрипника ликвидировали около двух часов ночи на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Прямая речь: "В один из нежилых домов зашел капитан полиции Гума и обнаружил преступника.

В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД метким выстрелом.

Заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь..."

Предыстория:

  • 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
  • Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
  • Позднее Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция начала его поиски.
  • 27 июля Нацполиция сообщила, что сформировала психолого-криминалистический портрет Скрипника. Указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

Украинская правда
Темы: Полтаваполициячрезвычайное происшествие


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