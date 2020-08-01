Полиция нашла и застрелила "полтавского террориста"

После 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватывал в заложники полицейского.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По данным правоохранителей, это произошло ночью 1 августа возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Мужчину застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.

Подробности спецоперации рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Прямая речь: "В один из нежилых домов зашел капитан полиции Гума и обнаружил преступника.

В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД метким выстрелом.

Заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь..."

Предыстория: