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Украина с 1 августа будет по-новому делить страны на "красную" и "зеленую" зоны

Среда, 29 июля 2020, 09:54
Украина с 1 августа будет по-новому делить страны на красную и зеленую зоны

С 1 августа Украина изменит подход к отнесению других стран в красную или зеленую зоны в связи с эпидемией COVID-19 и станет обновлять списки раз в неделю.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 29 июля

Прямая речь: "С 1 августа у нас начинают действовать новые правила... Относительно приезда из заграницы – с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней (сейчас обновление происходит раз в 3 дня - ред.).

Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к красной зоне.

Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель – процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%.

По этим двум показателям мы будем это измерять – и раз в 7 дней составлять перечень стран (красной и зеленой зоны – ред.), чтобы более прогнозируемо и более понятно было для наших граждан пересечение границы.

Вся эта информация есть на сайте Министерства здравоохранения. Так что если вы планируете путешествие, посмотрите эту информацию".

Другие подробности: Степанов добавил, что и территорию Украины с 1 августа будут делить по 4 критериям на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны – и для пересечения границ "красной" и "зеленой" зоны будут установлены соответствующие посты на границах административно-территориальных единиц.

Предыстория:

  • Кабинет министров продлил до 31 августа в Украине адаптивный карантин, который с 1 августа позволит усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах области, если именно в них наихудшая ситуация с коронавирусом.
  • Впервые общенациональный карантин в Украине ввели с 12 марта 2020 года.
  • В июне Министерство здравоохранения составило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красную зону" тогда попали 50 государств, но список постоянно обновляется.

Алена Рощенко, УП

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Темы: МинздравкоронавирусCovid-2019границатуризм
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