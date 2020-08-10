Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

15-й день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и потерь – СНБО

Понедельник, 10 августа 2020, 14:31
15-й день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и потерь – СНБО
president.gov.ua

Режим прекращения огня на Донбассе в целом выдерживается, с 27 июля в Объединенных силах Украины нет боевых потерь.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Данилова: "По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

В отличие от многих ранее объявленных приостановлений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, который позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны".

Детали: Ранее президент в Telegram показал видео из своей двухдневной поездки в Донецкую область и поблагодарил украинских бойцов "за мужество и выдержку, которая помогает им не поддаваться на отдельные провокации".

Зеленский выразил радость, что "с 27 июля у нас нет потерь".

Он заверил, что "будем и дальше делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий".

Предыстория:

  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
  • Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".
  • 6 августа, приехав в Донецкую область, Зеленский сказал, что гарантировать постоянное соблюдение режима прекращения огня никто не может, но украинская сторона делает все для завершения войны.

Темы: ДонбассСНБОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: