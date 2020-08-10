Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

15-й день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и потерь – СНБО

Понедельник, 10 августа 2020, 14:31
president.gov.ua

Режим прекращения огня на Донбассе в целом выдерживается, с 27 июля в Объединенных силах Украины нет боевых потерь.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Данилова: "По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

В отличие от многих ранее объявленных приостановлений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, который позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны".

Детали: Ранее президент в Telegram показал видео из своей двухдневной поездки в Донецкую область и поблагодарил украинских бойцов "за мужество и выдержку, которая помогает им не поддаваться на отдельные провокации".

Зеленский выразил радость, что "с 27 июля у нас нет потерь".

Он заверил, что "будем и дальше делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий".

Предыстория:

  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
  • Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".
  • 6 августа, приехав в Донецкую область, Зеленский сказал, что гарантировать постоянное соблюдение режима прекращения огня никто не может, но украинская сторона делает все для завершения войны.

Темы: ДонбассСНБОЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Лукашенко отреагировал на митинги против него: Я предупреждал – Майдана не будет

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

видео Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

ЦИК Беларуси озвучил свежие результаты выборов

После выходных – тысяча больных COVID: Львовщина, Франковщина и Харьковщина – лидеры

Все новости...
Донбасс
Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу
Кравчук рассказал, с кем и зачем готов общаться из ОРДЛО
Шмыгаль выступает за создание свободных экономических зон на Донбассе
Последние новости
14:45
Правительство планирует тестировать на COVID-19 по категориям
14:35
У Авакова не нашли рапорт об увольнении Татарова
14:31
15-й день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и потерь – СНБО
14:19
Прокуроры передали в суд дело про"схемы" на "Электротяжмаше" на 13 миллионов
14:08
Лукашенко по-своему объяснил исчезновение интернета в день выборов
13:55
Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
13:54
ЕС осудил насилие в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов
13:51
Медведчук из Крыма обратился к Лукашенко
13:50
В Украине запускают терминалы для оплаты лицом
13:18
Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу
Все новости...