15-й день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и потерь – СНБО
Режим прекращения огня на Донбассе в целом выдерживается, с 27 июля в Объединенных силах Украины нет боевых потерь.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, президент Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь Данилова: "По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.
В отличие от многих ранее объявленных приостановлений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.
Надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, который позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны".
Детали: Ранее президент в Telegram показал видео из своей двухдневной поездки в Донецкую область и поблагодарил украинских бойцов "за мужество и выдержку, которая помогает им не поддаваться на отдельные провокации".
Зеленский выразил радость, что "с 27 июля у нас нет потерь".
Он заверил, что "будем и дальше делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий".
Предыстория:
- 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
- Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".
- 6 августа, приехав в Донецкую область, Зеленский сказал, что гарантировать постоянное соблюдение режима прекращения огня никто не может, но украинская сторона делает все для завершения войны.