15-й день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и потерь – СНБО

Режим прекращения огня на Донбассе в целом выдерживается, с 27 июля в Объединенных силах Украины нет боевых потерь.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Данилова: "По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

В отличие от многих ранее объявленных приостановлений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, который позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны".

Детали: Ранее президент в Telegram показал видео из своей двухдневной поездки в Донецкую область и поблагодарил украинских бойцов "за мужество и выдержку, которая помогает им не поддаваться на отдельные провокации".

Зеленский выразил радость, что "с 27 июля у нас нет потерь".

Он заверил, что "будем и дальше делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий".

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