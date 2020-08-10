Злочевского объявили в розыск
Понедельник, 10 августа 2020, 19:02
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.
Источник: данные сайта МВД
Детали: Злочевский попал в категорию лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования по ст. 369 ч.4 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Ранее Злочевскому объявили о подозрении в предоставлении рекордных $ 6 млн взятки руководству антикоррупционных органов.
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Предыстория:
- 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
- Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.
- 13 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
- По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.
- Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.
- Сейчас суд избрал меры пресечения для всех трех подозреваемых по делу о взятке руководству САП и НАБУ. Бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову арестовали с альтернативой залога в 120,024 млн гривен, отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко арестовали с альтернативой залога в 84,08 млн гривен и бывшего директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу арестовали с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен. За Кичу внесли залог и освободили из-под стражи.
Украинская правда