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На митингах в Беларуси задержали около 3000 человек

Понедельник, 10 августа 2020, 12:16
фото: TUT.BY

В Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с озвученными результатами президентских выборов.

Источник: издание TUT.BY со ссылкой на МВД Беларуси

Дословно МВД Беларуси: "Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы".

Напомним: 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги выборов, которые озвучила Центральная избирательная комиссия страны.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.

В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Темы: БеларусьвиборымитингиЛукашенко


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