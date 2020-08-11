МВД Беларуси официально сообщило о 2000 задержанных на митингах

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что во время митингов в стране в ночь с 10 на 11 августа задержали более 2 тысяч человек.

Источник: пресс-служба МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

Детали: Отмечается, что в ночь с 10 на 11 августа наиболее массовые противостояния прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

В МВД пишут, что зафиксировали факты "открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств".

В частности, сообщается, что пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и внутренних войск, пять из них госпитализированы.

Белорусское ведомство сообщает, что "в Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, а на дорогах столицы некоторые водители умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал".

Также якобы были случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями.

Сообщается, что в Минске и Новополоцке военнослужащие "были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий".

В МВД добавили, что сейчас осуществляется правовая оценка "противоправных действий".

Что было раньше: 10 августа сообщалось, что в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

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