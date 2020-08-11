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МВД Беларуси официально сообщило о 2000 задержанных на митингах

Вторник, 11 августа 2020, 14:15
МВД Беларуси официально сообщило о 2000 задержанных на митингах
фото: ТАСС

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что во время митингов в стране в ночь с 10 на 11 августа задержали более 2 тысяч человек.

Источник: пресс-служба МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

Детали: Отмечается, что в ночь с 10 на 11 августа наиболее массовые противостояния прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

В МВД пишут, что зафиксировали факты "открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств".

В частности, сообщается, что пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и внутренних войск, пять из них госпитализированы.

Белорусское ведомство сообщает, что "в Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, а на дорогах столицы некоторые водители умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал".

Также якобы были случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями.

Сообщается, что в Минске и Новополоцке военнослужащие "были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий".

В МВД добавили, что сейчас осуществляется правовая оценка "противоправных действий".

Что было раньше: 10 августа сообщалось, что в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

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Предыстория:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Перед решением о выезде из страны она подала в ЦИК жалобу о нарушениях во время выборов и требованием признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента. в ЦИК кандидат пробыла больше 3 часов. По словам пресс-секретаря ее штаба, после того, как Тихановская вышла из ЦИК, она сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении.
  • 11 августа Тихановська зачитала с бумажки обращение к белорусам, где призвала их не противодействовать стражам порядка, не выходить на протесты и уважать закон. В ее штабе считают, что на Тихановскую оказывалось давление.
  • Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.
  • Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

Украинская правда

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Темы: БеларусьвиборыМВДмитингиЛукашенко
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