Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова

ОМОН в столице Беларуси начал жестоко разгонять протестующих. Те в ответ забросали силовиков коктейлями Молотова.

Источник: Euroradio, Белсат, Радио Свобода

Детали: Сообщается, что в центр Минска власть пригнала военную технику.

Протестующие, в свою очередь, начали возводить баррикады из подручных средств. Такие баррикады ОМОН уже уничтожил около универсама "Рига", откуда разогнал митингующих.

Выбухі каля ГЦ «Рыга», прыкладна 40 хвілін таму pic.twitter.com/6uFwxPjjsk — Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

Для этого силовики раз использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ в них летели коктейли Молотова и камни.

После разгона люди снова возвращаются в центр.

Everybody hit this guy.



That evening they proved that they could only grab and thresh one at a time. When a PEOPLE comes out, they give back.



Belarusians will not allow themselves to be treated like animals.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/9O62nfOTr4 — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

Проспект Пушкина, Минск Радио Свобода

Фото: TYT.BY

Фото: TYT.BY

Что предшествовало: В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

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Предыстория: