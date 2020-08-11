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Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова

Вторник, 11 августа 2020, 00:55
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
Фото: TYT.BY

ОМОН в столице Беларуси начал жестоко разгонять протестующих. Те в ответ забросали силовиков коктейлями Молотова.

Источник: Euroradio, Белсат, Радио Свобода

Детали: Сообщается, что в центр Минска власть пригнала военную технику.

Протестующие, в свою очередь, начали возводить баррикады из подручных средств. Такие баррикады ОМОН уже уничтожил около универсама "Рига", откуда разогнал митингующих.

 

Для этого силовики раз использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ в них летели коктейли Молотова и камни.

 

После разгона люди снова возвращаются в центр.

Проспект Пушкина, Минск
Проспект Пушкина, Минск
Радио Свобода
 
Фото: TYT.BY
 
Фото: TYT.BY

Что предшествовало: В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Предыстория:

  • Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко, который занимает должность уже 26 лет, как будто набрал 80% голосов.
  • Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Несогласные с результатами выборов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. Сейчас задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты.
  • Кроме того, в стране постоянные перебои с доступом к интернету. Также власти блокируют работу крупнейших изданий и мессенджеров. Большинство коммуникаций во время протестов происходит в Telegram.
  • Позже ЦИК обновила результаты голосования. В соответствии с ними – у Александра Лукашенко – 80,08% голосов, у Светланы Тихоновской – 10,09%.
  • На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Беларусьмитингивиборы
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