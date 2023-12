Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова

ОМОН в столице Беларуси начал жестоко разгонять протестующих. Те в ответ забросали силовиков коктейлями Молотова.

Источник: Euroradio, Белсат, Радио Свобода

Детали: Сообщается, что в центр Минска власть пригнала военную технику.

Протестующие, в свою очередь, начали возводить баррикады из подручных средств. Такие баррикады ОМОН уже уничтожил около универсама "Рига", откуда разогнал митингующих.

Для этого силовики раз использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ в них летели коктейли Молотова и камни.

После разгона люди снова возвращаются в центр.

Everybody hit this guy.



That evening they proved that they could only grab and thresh one at a time. When a PEOPLE comes out, they give back.



Belarusians will not allow themselves to be treated like animals.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/9O62nfOTr4