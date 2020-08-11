Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
ОМОН в столице Беларуси начал жестоко разгонять протестующих. Те в ответ забросали силовиков коктейлями Молотова.
Источник: Euroradio, Белсат, Радио Свобода
Детали: Сообщается, что в центр Минска власть пригнала военную технику.
Протестующие, в свою очередь, начали возводить баррикады из подручных средств. Такие баррикады ОМОН уже уничтожил около универсама "Рига", откуда разогнал митингующих.
Выбухі каля ГЦ «Рыга», прыкладна 40 хвілін таму pic.twitter.com/6uFwxPjjsk— Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020
Для этого силовики раз использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ в них летели коктейли Молотова и камни. После разгона люди снова возвращаются в центр.
Что предшествовало: В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.
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Предыстория:
- Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко, который занимает должность уже 26 лет, как будто набрал 80% голосов.
- Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
- Несогласные с результатами выборов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. Сейчас задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты.
- Кроме того, в стране постоянные перебои с доступом к интернету. Также власти блокируют работу крупнейших изданий и мессенджеров. Большинство коммуникаций во время протестов происходит в Telegram.
- Позже ЦИК обновила результаты голосования. В соответствии с ними – у Александра Лукашенко – 80,08% голосов, у Светланы Тихоновской – 10,09%.
- На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.