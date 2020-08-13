Кравчук проведет свою первую встречу в ТКГ 18 августа

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встреча Трехсторонней контактной группы под председательством Леонида Кравчука запланирована на 18 августа.

Источник: Зеленский во время посещения Бориспольской больницы

Прямая речь: "Я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука.

Один из главных вопросов это продолжение режима тишины и вопросы обмена".

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