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Кравчук проведет свою первую встречу в ТКГ 18 августа

Четверг, 13 августа 2020, 11:55
Кравчук проведет свою первую встречу в ТКГ 18 августа

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встреча Трехсторонней контактной группы под председательством Леонида Кравчука запланирована на 18 августа.

Источник: Зеленский во время посещения Бориспольской больницы

Прямая речь: "Я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука.

Один из главных вопросов это продолжение режима тишины и вопросы обмена".

Предыстория:

  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме него, рассматривали на этот пост вице-премьера Алексея Резникова и "еще пару кандидатур". 
  • Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать еще первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. 6 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что Фокин будет помогать Кравчуку.
  • 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма решил уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. О таком желании он заявлял и ранее, в частности в мае.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийМинские соглашенияКравчук
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