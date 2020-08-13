Кравчук проведет свою первую встречу в ТКГ 18 августа
Четверг, 13 августа 2020, 11:55
Президент Владимир Зеленский рассказал, что встреча Трехсторонней контактной группы под председательством Леонида Кравчука запланирована на 18 августа в Минске.
Источник: Зеленский во время посещения Бориспольской больницы
Прямая речь: "Я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука.
Один из главных вопросов это продолжение режима тишины и вопросы обмена".
Предыстория:
- 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме него, рассматривали на этот пост вице-премьера Алексея Резникова и "еще пару кандидатур".
- Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать еще первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. 6 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что Фокин будет помогать Кравчуку.
- 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма решил уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. О таком желании он заявлял и ранее, в частности в мае.
Алена Мазуренко, УП