Из СИЗО в Беларуси массово выпускают задержанных на митингах людей. Они побиты и говорят о пытках

С изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускают задержанных на мирных митингах людей, многих сразу забирают в больницу.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Сразу из нескольких изоляторов в Беларуси в ночь на 14 августа начали массово выпускать задержанных накануне участников мирных акций протеста. Белорусские СМИ сообщают, о сотнях уволенных людей, которых несколько дней удерживали в переполненных СИЗО, они рассказывают о пытках, отсутствие еды, воды, ужасные условия содержания.

Люди приносят продукты и воду

Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.



«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7 — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

Читайте также:

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси

Напомним: