Из СИЗО в Беларуси массово выпускают задержанных на митингах людей. Они побиты и говорят о пытках
С изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускают задержанных на мирных митингах людей, многих сразу забирают в больницу.
Источник: белорусская служба "Радио Свобода"
Детали: Сразу из нескольких изоляторов в Беларуси в ночь на 14 августа начали массово выпускать задержанных накануне участников мирных акций протеста. Белорусские СМИ сообщают, о сотнях уволенных людей, которых несколько дней удерживали в переполненных СИЗО, они рассказывают о пытках, отсутствие еды, воды, ужасные условия содержания.
Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7
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Напомним:
- 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
- Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
- После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
- По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.