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Руководитель ГУР: СБУ не причастна к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ

Вторник, 18 августа 2020, 22:51

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, уверяет, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Источник: Комментарий Буданова госагентству "Укринформ".

Прямая речь Буданова: "Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб.

Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов.

Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск.

Все эти так называемые "частные" военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют "частные" заказы".

В-третьих, очень подробную фейковых версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов.

В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими".

Детали: По мнению Буданова, российские спецслужбы готовили фейковыю версию о якобы причастности СБУ заблаговременно. Он уверен, что своих боевиков Россия перебросила в Минск для давления на власти Беларуси.

Отвечая на вопрос, почему версия о спецоперации СБУ появилась в украинских СМИ, он ответил: "С одной стороны, эта тема поддерживают российские агенты информационного влияния в Украине, закрепляя выгодную России версию событий... С другой стороны, накануне выборов украинские политические силы или коррупционные-бизнескланы решили использовать ситуацию для критики власти и запускают на базе российского фейка свои дополнительные информационные волны".

Что этому предшествовало:

Согласно информации источников УП украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", которых задержали 29 июля.
  • Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут трагическими.

Темы: разведкаРосcияБеларусь


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