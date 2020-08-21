Врачи заявили, что яда в организме Навального не нашли

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что медики пока не нашли следов яда в организме российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Заместитель главного врача ОБСП №1 Анатолий Калиниченко, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш

Прямая речь Калиниченко: "На сегодняшний день из тех исследований, которые были проведены.. Ядов и их следов пребывания в крови и моче не обнаружено. В настоящее время диагноз" отравление "остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление. Мы практически имеем полный диагноз, мы осложнения, мы те состояния, которые у него есть. Они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. к сожалению, я его не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента".

Детали: Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подвергла критике такое заявление врачей: "То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит?".

Что было раньше: Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, и депутат партии "Единая Россия" Александр Мураховский отказался выдать разрешение на перевозку политика в больницу за рубежом.

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