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Врачи заявили, что яда в организме Навального не нашли

Пятница, 21 августа 2020, 11:34
Врачи заявили, что яда в организме Навального не нашли

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что медики пока не нашли следов яда в организме российского оппозиционера Алексея Навального. 

Источник: Заместитель главного врача ОБСП №1 Анатолий Калиниченко, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш

Прямая речь Калиниченко: "На сегодняшний день из тех исследований, которые были проведены.. Ядов и их следов пребывания в крови и моче не обнаружено. В настоящее время диагноз" отравление "остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление. Мы практически имеем полный диагноз, мы осложнения, мы те состояния, которые у него есть. Они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. к сожалению, я его не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента".

Детали: Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подвергла критике такое заявление врачей: "То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит?".

Что было раньше: Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, и депутат партии "Единая Россия" Александр Мураховский отказался выдать разрешение на перевозку политика в больницу за рубежом. 

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением – ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
  • Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

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Темы: Росcияоппозиция
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