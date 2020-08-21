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Российские врачи не выпускают Навального на лечение в Берлин

Пятница, 21 августа 2020, 17:41

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 объявил, что политик Алексей Навальный останется в учреждении до стабилизации состояния, однако немецкие врачи, которые попали к нему, утверждают, что политика можно транспортировать.

Источник: "Медиазона"

Прямая речь главного врача Александра Мураховского: "У него случилось нарушение обмена веществ, а в частности снижение уровня глюкозы в крови, при резком изменении давления. То есть все расценивают это как при взлете... Для того, чтобы избежать все эти большие риски нарушения гемодинамических…

Чтобы не было рисков судорожного синдрома… Реаниматологи, в частности БСМП №1, в частности, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 до стойкой стабилизации его состояния".

Детали: По словам врача, в консилиуме принимали участие и немецкие коллеги, прилетевшие перевезти Навального в берлинскую клинику.

Однако пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что немецкие врачи признали политика транспортабельным, а оборудование их самолета позволяет перевезти оппозиционера в Берлин.

Предистория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением – ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что медики пока не нашли следов яда в организме Навального.
  • Главный врач омской больницы скорой помощи назвал диагнозом российского политика Алексея Навального нарушение обмена веществ.

Темы: РосcияНавальный


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