Российские врачи не выпускают Навального на лечение в Берлин

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 объявил, что политик Алексей Навальный останется в учреждении до стабилизации состояния, однако немецкие врачи, которые попали к нему, утверждают, что политика можно транспортировать.

Источник: "Медиазона"

Прямая речь главного врача Александра Мураховского: "У него случилось нарушение обмена веществ, а в частности снижение уровня глюкозы в крови, при резком изменении давления. То есть все расценивают это как при взлете... Для того, чтобы избежать все эти большие риски нарушения гемодинамических…

Чтобы не было рисков судорожного синдрома… Реаниматологи, в частности БСМП №1, в частности, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 до стойкой стабилизации его состояния".

Детали: По словам врача, в консилиуме принимали участие и немецкие коллеги, прилетевшие перевезти Навального в берлинскую клинику.

Однако пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что немецкие врачи признали политика транспортабельным, а оборудование их самолета позволяет перевезти оппозиционера в Берлин.

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