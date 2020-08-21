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Російські лікарі не випускають Навального на лікування в Берлін

П'ятниця, 21 серпня 2020, 17:41

Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги №1 оголосив, що політик Олексій Навальний залишиться в установі до стабілізації стану, проте німецькі лікарі, які потрапили до нього стверджують, що політика можна транспортувати.

Джерело: "Медиазона"

Пряма мова головного лікаря Олександра Мураховського: "У нього трапилося порушення обміну речовин, а зокрема зниження рівня глюкози в крові, при різкій зміні тиску. Тобто все розцінюють це як при зльоті… Для того, щоб уникнути всі ці великі ризики порушення гемодинамічних... Щоб не було ризиків судомного синдрому... Реаніматологи, зокрема ЛШМД №1, зокрема, московські колеги наполягли на тому, щоб пацієнт залишався на лікуванні в ЛШМД №1 до стійкої стабілізації його стану".

Деталі: За словами лікаря, в консиліумі брали участь і німецькі колеги, які прилетіли перевезти Навального в берлінську клініку.

Проте, прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що німецькі лікарі визнали політика транспортабельним, а обладнання їх літака дозволяє перевезти опозиціонера в Берлін.

Передісторія:

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • Заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолій Калініченко заявив, що медики поки не знайшли слідів отрути в організмі Навального.
  • Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги назвав діагнозом російського політика Олексія Навального порушення обміну речовин.

Теми: РосіяНавальний


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