Порошенко не пришел на допрос по делу об "Иловайском котле"

Бывший президент Украины Петр Порошенко 19 ноября снова не явился на допрос в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры в качестве свидетеля по делу об Иловайской трагедии.

Источник: УНИАН, блог адвоката Игоря Голованя на "Украинской правде"

Детали: Порошенко вызвали на допрос в военную прокуратуру на 10:00 вторника.

Не пришел ни экс-президент, ни его адвокаты.

Адвокат Игорь Головань сообщил, что "в ответ на фейсбучный пост Главной военной прокуратуры о якобы вызове Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля" он направил генпрокурору и Военные прокуратуре обращение, в котором говорится о том, что Порошенко не получал вызова ни на 15 ноября, ни на 19 ноября, ни на другую дату.

Головань предлагает следователем вручить Порошенко вызов должным образом и напоминает о его праве прийти на допрос с адвокатом и пользоваться заметками и документами при даче показаний.

Этому предшествовало:

Петр Порошенко фигурирует во многих громких расследованиях, в одном из них ему уже подготовили подозрение. Жалобами в отношении Порошенко засыпал правоохранителей Андрей Портнов, который работал в Администрации президента Виктора Януковича.

18 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко по статьям: публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, а также злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Также Государственное бюро расследований подготовило для ГПУ проект представления в Верховную Раду о разрешении на привлечение Порошенко к ответственности.

Петр Порошенко отменил несколько международных встреч и вернулся в Украину после сообщения ГБР о передаче подозрения относительно нему в Генпрокуратуру. Экс-президент досрочно вернулся из Турции и заявил, что "это дело не имеет юридического веса".

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Предыстория:

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек. Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.

Британская исследовательская группа Forensic Architecture также обнародовала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.

Главная военная прокуратура ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту планирования, подготовки, решения и ведения представителями власти РФ агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, а также совершения других преступлений, приведших к гибели людей, временной оккупации части территории Украины и других тяжелых последствий.

13 сентября 2019 года новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал новое расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии.

В октябре главная военная прокуратура получила разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента документов, касающихся трагедии в Иловайске.

Порошенко уже вызывали на допрос по этому делу 15 ноября, тогда он также не пришел.

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