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Луческу с "Динамо" выиграл матч за Суперкубок у "Шахтера"

Вторник, 25 августа 2020, 22:55

Киевское "Динамо" стало победителем Суперкубка Украины в сезоне 2019/2020. Киевляне со счетом 3:1 одолели донецкий "Шахтер".

Поединок прошел во вторник 25 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

 

В первые минуты матча "Шахтер" имел игровое преимущество, хотя и без моментов у ворот киевлян. У динамовцев имел шанс открыть счет Владислав Супряга, но не сумел вовремя перебросить Андрея Пятова. На 19-й минуте удар Додо с угла штрафной площадки отбил Георгий Бущан.

В следующей атаке "Динамо" отрывает счет. Жерсон Родригеш вблизи штрафной отдал пас на Сергея Сидорова, который навесил на штангу, и Де Пена ударом головой пробивает в верхний угол ворот - 1: 0.

На 31-й минуте Жерсон Родригеш промчался к штрафной горняков и ударом в верхний угол ворот перебросил Пятова, который слишком далеко вышел из ворот - 2: 0.

На 37-й минуте донецкая команда один мяч отыграла. После навеса от Тете Жуниор Мораес ударом головой в угол ворот делает счет 2:1. Через пару минут Тете мог и сам забивать. После удара бразильца мяч попал в перекладину ворот "Динамо".

Во втором тайме "Шахтер" зажал киевлян на своей половине поля. Опять опасно бил Тете - чуть выше ворот. После удара же Марлоса только защитник киевлян выбил мяч из пустых ворот на угловой.

Еще в одном из моментов Николай Матвиенко пробивал головой - рядом со штангой. Команда Мирчи Луческу почти весь второй тайм провела на части поля, не нанеся ни одного удара в створ ворот "Шахтера" до 83-й минуты.

А потом динамовцы забивают третий гол. После паса Александра Андриевского Франс Соль ударом головой метров с четырех пробивает Андрея Пятова - 3: 1.

У "Динамо" за весь матч было три удара в створ ворот и три гола. Мог немного возобновить интригу на 89-й минуте Фернандо, но с нескольких метров не попал в угол ворот.

Это третий подряд выигранный Суперкубок для "Динамо". В 2018 и 2019 годах команда обыгрывала горняков под руководством Александра Хацкевича.

Напомним: Донецкий "Шахтер" за 5 туров до завершения турнира выиграл досрочно титул чемпиона Украины по футболу сезона 2019-2020.

Киевское "Динамо" стало победителем Кубка Украины в сезоне 2019-2020. В финальном матче динамовцы в серии пенальти со счетом 8: 7 победили полтавскую "Ворсклу".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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