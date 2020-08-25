Луческу з "Динамо" виграв матч за Суперкубок у "Шахтаря"

Київське "Динамо" стало переможцем Суперкубка України у сезоні 2019/2020. Кияни з рахунком 3:1 здолали донецький "Шахтар".

Поєдинок пройшов у вівторок 25 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві.

У перші хвилини матчу "Шахтар" мав ігрову перевагу, хоча і без моментів біля воріт киян. У динамівців мав шанс відкрити рахунок Владислав Супряга, але не зумів вчасно перекинути Андрія П`ятова. На 19-й хвилині удар Додо з кута штрафного майданчик відбив Георгій Бущан.

У наступній атаці "Динамо" відриває рахунок. Жерсон Родрігес поблизу штрафної віддав пас на Сергія Сидорчука, котрий навісив на штангу, і Де Пена ударом головою пробиває у верхній кут воріт - 1:0.

На 31-й хвилині Жерсон Родрігес промчав до штрафної гірників і ударом у верхній кут воріт перекинув П`ятова, який задалеко вийшов з воріт - 2:0. На 37-й хвилині донецька команда один м`яч відіграла. Після навісу від Тете Жуніор Мораєс ударом головою у кут воріт робить рахунок 2:1. Через пару хвилин Тете міг і сам забивати. Після удару бразильця м`яч влучив у поперечку воріт "Динамо".

У другому таймі "Шахтар" затис киян на власній половині поля. Знову небезпечно бив Тете - трохи вище воріт. Після удару ж Марлоса лише захисник киян вибив м`яча з порожніх воріт на кутовий. Ще в одному з моментів Микола Матвієнко пробивав головою - поруч зі штангою. Команда Мірчи Луческу майже весь другий тайм провела на своїй частині поля, не завдавши жодного удару у площину воріт "Шахтаря" до 83-ї хвилини.

А потім динамівці забивають третій гол. Після пасу Олександра Андрієвського Франс Соль ударом головою з метрів чотирьох пробиває Андрія П`ятова - 3:1. У "Динамо" за весь матч було три удари у площину воріт і три голи. Міг трохи поновити інтригу на 89-й хвилині Фернандо, але з кількох метрів не поцілив у кут воріт.

Це третій поспіль виграний Суперкубок для "Динамо". У 2018 та 2019 роках команда обігрувала гірників під керівництвом Олександра Хацкевича.

Нагадаємо: Донецький "Шахтар" за 5 турів до завершення турніру виграв достроково титул чемпіона України з футболу сезону 2019-2020.

Київське "Динамо" стало переможцем Кубка України у сезоні 2019-2020. У фінальному матчі динамівці у серії пенальті з рахунком 8:7 перемогли полтавську "Ворсклу".

23 липня власник клубу "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що новим тренером команди став Мірча Луческу, який раніше 12 років очолював "Шахтар". Ультрас київського "Динамо" з обуренням зустріли звістку про призначення екстренера принципового суперника біло-синіх.