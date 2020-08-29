Коронавирус в Украине: снова антирекорд

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксировано 2481 случай коронавируса, 41 больной умер и 1055 – выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: больше всего больных (265) выявлено в Киеве. 247 случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области, 227 – в Тернопольской, 190 – во Львовской, 182 – в Ивано-Франковской.

Больше всего летальных случаев за сутки произошло в Киеве – здесь от COVID-19 умерло 6 человек. Еще по 5 смертей зафиксировано во Львовской и Закарпатской областях, 4 – в Ивано-Франковской, 3 – в Одесской.

Что предшествовало: 27 августа в Украине было диагностировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 48 больных умерли, 866 человека выздоровели. Это был предыдущий антирекорд по количеству новых случаев заболевания в сутки.

Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 августа обновила зоны эпидемической опасности, которые влияют на карантинные правила в регионах, районах и городах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в Украиини достигнет 360 тысяч, тогда как сейчас эта цифра приближается к 115 тысячам.

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