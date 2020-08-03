Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Появилось видео задержания столичного террориста

Понедельник, 3 августа 2020, 15:26
фото: МВС

В сети опубликовали видео задержания Сухроба Каримова, который 3 августа захватил АО "Универсал Банк" в центре Киева и угрожал взрывчаткой.

Источник: "Громадське", прокуратура Киева, СБУ

Детали: По факту захвата банка в Киеве правоохранители начали уголовное производство по ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Задержали мужчину сотрудники ЦСО "А" СБУ. Сейчас в помещении проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов.

Что было раньше: 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору. По словам террориста, в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют.

Террорист вышел в прямой эфир телевидения, где заявил, что он "святой дух". Никаких конкретных требований мужчина не озвучил. По его словам, украинцы выбрали президентом "шута" и стоит назначить единственного человека, который стал бы президентом всего мира.

Каримов решил быть этим человеком, который изменит ситуацию в Украине, а дальше в других странах.

Около 14:50 часов спецназовцы задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру. 

Читайте также: Заложники страха. Самые громкие террористические акты в истории Украины

Украинская правда
Темы: Киевтерроризмбанкиполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Силовики задержали "киевского террориста"

"Киевский террорист" говорит: если его убьют, то будет взрыв – Геращенко

фотоПолиция опубликовала фото "киевского террориста" и назвала фамилию

фото, видеоМужчина захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать бизнес-центр

инфографика Кличко по рейтингу обходит трех ближайших кандидатов вместе взятых

видеоМэр Тернополя – властям  об остановке транспорта: Вы решили, что вы хозяева? Вы – слуги

Все новости...
Киев
"Террорист" в банке назвался "Святым духом"
Силовики задержали "киевского террориста"
"Киевский террорист" говорит: если его убьют, то будет взрыв – Геращенко
Последние новости
15:48
Когда украинцы могут приобрести коллективный иммунитет от COVID-19, и что это даст – ученые КПИ
15:45
В Одесской мэрии вспышка СOVID-19: заболели два заместителя Труханова
15:26
Появилось видео задержания столичного террориста
15:24
"МАУ" на этой неделе выполнит спецрейсы в Майами и Нью-Йорк
15:18
В Германии возобновились занятия в школах впервые с начала карантина
15:15
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:55
"Террорист" в банке назвался "Святым духом"
14:53
Силовики задержали "киевского террориста"
14:53
В МВД не исключают "полтавского сценария" в отношении террориста в Киеве
14:33
Нежелательные посылки из Китая с неизвестным семенами: что в них содержится, и в чем опасность
Все новости...