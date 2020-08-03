Появилось видео задержания столичного террориста

В сети опубликовали видео задержания Сухроба Каримова, который 3 августа захватил АО "Универсал Банк" в центре Киева и угрожал взрывчаткой.

Источник: "Громадське", прокуратура Киева, СБУ

Детали: По факту захвата банка в Киеве правоохранители начали уголовное производство по ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Задержали мужчину сотрудники ЦСО "А" СБУ. Сейчас в помещении проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов.

Ми зняли відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва pic.twitter.com/qQaiNkirOa — hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

Что было раньше: 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору. По словам террориста, в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют.

Террорист вышел в прямой эфир телевидения, где заявил, что он "святой дух". Никаких конкретных требований мужчина не озвучил. По его словам, украинцы выбрали президентом "шута" и стоит назначить единственного человека, который стал бы президентом всего мира.

Каримов решил быть этим человеком, который изменит ситуацию в Украине, а дальше в других странах.

Около 14:50 часов спецназовцы задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру.

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