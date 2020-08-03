"Террорист" в банке назвался "Святым духом"
Журналисты смогли попасть в захваченное отделение банка в центре Киева и поговорить с "террористом", который назвался "Святым духом".
Источник: трансляция канала "112 Украина"
Детали: Пока полиция максимально стягивала силы в центр Киева, съемочная группа ZIK попала в отделение банка и журналист смогли задать вопросы "террористу". Мужчина спокойно продолжал курить и отвечал на вопросы, задавая тон разговору.
Он представился так: "Я – Святой Дух, Господь Бог".
Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь "около 5 лет".
На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: "А Вас все устраивает в жизни?".
Прямая речь: "Да все не так, ребята. Украина – это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы – вы выбрали шута. Зеленский – это Машка, актер, шут.
Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось?
До него были столько президентов – хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту.
Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить.
Все президенты (которые были до этого – ред.) – они марионетки, шуты!
Не должно быть ни одного президента. Президенты – это предатели. Какой президент хоть раз заступился за хоть одного гражданина Украины?".
Другие подробности. На вопрос, какое тогда должно быть управление, если нет президента, мужчина ответил: "Святой дух – общемировое: один человек управляет всем миром. Согласно закону Бога. Бог же – он один".
По мнению злоумышленника, много религий – это большая проблема человечества, так как религия, как и национальность, – это инструмент управления сознанием.
Он решил быть этим человеком, который изменит ситуцаию в Украине, а дальше в других странах "будет твориться такой же хаос", ведь "Украина – это мало".
Прямая речь: "В первую очередь надо арестовать всех президентов, всех политиков, всех предателей, судей, прокуроров – всех надо арестовать. Ввести изначально военное положение для того, чтобы иметь полное право арестовать этих предателей, негодяев.
Я ввожу военное положение. Я приказываю всем генералам, маршалам, адмиралам и прочим военным на планете Земля: арестовать всех президентов, арестовать всех политиков, предателей.
Послушаются, куда они денутся. Они же хотят жить, развиваться и процветать".
Предыстория:
- 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" на ул. Богдана Хмельницкого и угрожал взрывчаткой. Позже стало известно, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
- Мужчина отпустил сотрудников банка – там осталась только руководитель отделения. Он требовал к себе СМИ и заявлял, что в случае его ликвидации произойдет взрыв.
- Около 14:50 спецназовцы задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру.
- Это уже как минимум третий "террористический" эпизод в Украине за последние пару недель, о которых сообщали силовики. Ему предшествовали захват пассажиров автобуса в заложники в Луцке (злоумышленник сдался сам) и захват полицейского в заложники на Полтавщине мужчиной, которого пытались задержать за похищение авто (последнего застрелили после 8 дней поиска, он подорвался с собственной гранатой).
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