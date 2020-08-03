Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Террорист" в банке назвался "Святым духом"

Понедельник, 3 августа 2020, 14:55
Террорист в банке назвался Святым духом
Скрин-шот с трансляции

Журналисты смогли попасть в захваченное отделение банка в центре Киева и поговорить с "террористом", который назвался "Святым духом".

Источник: трансляция канала "112 Украина"

Детали: Пока полиция максимально стягивала силы в центр Киева, съемочная группа попала в отделение банка и журналист смогли задать вопросы "террористу". Мужчина спокойно продолжал курить и отвечал на вопросы, задавая тон разговору.

Он представился так: "Я – Святой Дух, Господь Бог".

Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь "около 5 лет".  

На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: "А Вас все устраивает в жизни?".

Прямая речь: "Да все не так, ребята. Украина – это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира.  Недавно у вас были выборы – вы выбрали шута. Зеленский – это Машка, актер, шут.

Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось?

До него были столько президентов – хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту.

Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить.

Все президенты (которые были до этого – ред.) – они марионетки, шуты!

Не должно быть ни одного президента. Президенты – это предатели. Какой президент хоть раз заступился за хоть одного гражданина Украины?".

Другие подробности. На вопрос, какое тогда должно быть управление, если нет президента, мужчина ответил: "Святой дух – общемировое:  один человек управляет всем миром. Согласно закону Бога. Бог же – он один".

По мнению злоумышленника, много религий – это большая проблема человечества, так как религия, как и национальность, – это инструмент управления сознанием.

Он решил быть этим человеком, который изменит ситуцаию в Украине, а дальше в других странах "будет твориться такой же хаос", ведь "Украина – это мало".

 
"Киевский террорист"
Скрин-шот с трансляции

Прямая речь: "В первую очередь надо арестовать всех президентов, всех политиков, всех предателей, судей, прокуроров – всех надо арестовать. Ввести изначально военное положение для того, чтобы иметь полное право арестовать этих предателей, негодяев.

Я ввожу военное положение. Я приказываю всем генералам, маршалам, адмиралам и прочим военным на планете Земля: арестовать всех президентов, арестовать всех политиков, предателей.

Послушаются, куда они денутся. Они же хотят жить, развиваться и процветать". 

Предыстория:

  • 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" на ул. Богдана Хмельницкого и угрожал взрывчаткой. Позже стало известно, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
  • Мужчина отпустил сотрудников банка – там осталась только руководитель отделения. Он требовал к себе СМИ и заявлял, что в случае его ликвидации произойдет взрыв.
  • Около 14:50 спецназовцы задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру. 
  • Это уже третий громкий "террористический" эпизод в Украине за последние пару недель, о которых сообщали силовики. Ему предшествовали захват пассажиров автобуса в заложники в Луцке (злоумышленник сдался сам) и захват полицейского в заложники на Полтавщине мужчиной, которого пытались задержать за похищение авто (последнего застрелили после 8 дней поиска, он подорвался с собственной гранатой).

Читайте также: Заложники страха. Самые громкие террористические акты в истории Украины

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкриминалобществотерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
Все новости...
Реклама: