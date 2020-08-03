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Задержанные в Беларуси боевики "Вагнера" направлялись в страну Латинской Америки

Понедельник, 3 августа 2020, 16:09

Задержанные в Беларуси боевики из частной российской армии направлялись в Венесуэлу.

Источник: консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире пропагандистской программы "60 минут", источники "Украинской правды" в силовых органах

Прямая речь Плетнева: "Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего - в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе.

Они (задержанные - ред.) не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали".

Детали: согласно информации источников УП, боевики направлялись в Венесуэлу.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Темы: БеларусьРосcия


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