Задержанные в Беларуси боевики "Вагнера" направлялись в страну Латинской Америки

Задержанные в Беларуси боевики из частной российской армии направлялись в Венесуэлу.

Источник: консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире пропагандистской программы "60 минут", источники "Украинской правды" в силовых органах

Прямая речь Плетнева: "Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего - в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе.

Они (задержанные - ред.) не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали".

Детали: согласно информации источников УП, боевики направлялись в Венесуэлу.

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