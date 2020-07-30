Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков – СБУ
Четверг, 30 июля 2020, 12:26
Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины
Дословно СБУ: "СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков".
Детали: Непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора.
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Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
- В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер"