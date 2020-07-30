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Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков – СБУ

Четверг, 30 июля 2020, 12:26
Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков – СБУ

Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины

Дословно СБУ: "СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков".

Детали: Непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора.

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер"

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Темы: ВагнерБеларусьСБУДонбасс
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