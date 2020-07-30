Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков – СБУ

Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины

Дословно СБУ: "СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков".

Детали: Непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора.

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория: