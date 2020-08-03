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Беларусь получила запрос Офиса генпрокурора на арест "вагнеровцев"

Понедельник, 3 августа 2020, 18:28

Генпрокуратура Беларуси подтвердила Офису генерального прокурора получение запроса Украины о временном аресте задержанных российских боевиков.

Источник: комментарий Офиса "Украинской правде"

Дословно: "Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев.

Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины в Донбассе в составе ППК "Вагнер".

Детали: Ведомство готовит экстрадиционные документы по этим людям.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Украинская правда
Темы: УкраинаОфис генпрокурораБеларусьтерроризм


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