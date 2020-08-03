Беларусь получила запрос Офиса генпрокурора на арест "вагнеровцев"

Генпрокуратура Беларуси подтвердила Офису генерального прокурора получение запроса Украины о временном аресте задержанных российских боевиков.

Источник: комментарий Офиса "Украинской правде"

Дословно: "Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев.

Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины в Донбассе в составе ППК "Вагнер".

Детали: Ведомство готовит экстрадиционные документы по этим людям.

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