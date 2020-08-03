Дело ОАСК: главе ГСА не назначили залог и запретили разговаривать с Вовком

Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн гривен.

Источник: заседание суда

Детали: О залоге в 1 млн ходатайствовала прокуратура.

Но ВАКС избрал меру пресечения в виде личного обязательства, таким образом только частично удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Суд также запретил общаться Холоднюку с головой ОАСК Павлом Вовком, его заместителем Евгением Абловым и другими подозреваемыми, а также пострадавшими и свидетелями.

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