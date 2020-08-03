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Дело ОАСК: главе ГСА не назначили залог и запретили разговаривать с Вовком

Понедельник, 3 августа 2020, 19:35
Дело ОАСК: главе ГСА не назначили залог и запретили разговаривать с Вовком

Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн гривен.

Источник: заседание суда

Детали: О залоге в 1 млн ходатайствовала прокуратура.

Но ВАКС избрал меру пресечения в виде личного обязательства, таким образом только частично удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Суд также запретил общаться Холоднюку с головой ОАСК Павлом Вовком, его заместителем Евгением Абловым и другими подозреваемыми, а также пострадавшими и свидетелями.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный судсуд
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