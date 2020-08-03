Дело ОАСК: главе ГСА не назначили залог и запретили разговаривать с Вовком
Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн гривен.
Источник: заседание суда
Детали: О залоге в 1 млн ходатайствовала прокуратура.
Но ВАКС избрал меру пресечения в виде личного обязательства, таким образом только частично удовлетворив ходатайство прокуратуры.
Суд также запретил общаться Холоднюку с головой ОАСК Павлом Вовком, его заместителем Евгением Абловым и другими подозреваемыми, а также пострадавшими и свидетелями.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.