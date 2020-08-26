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Выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей вряд ли поддержат – Качура

Среда, 26 августа 2020, 08:35
Выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей вряд ли поддержат – Качура

Предложение о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинской-российской границей, вряд ли поддержат в профильном комитете, считает заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На прошлой неделе в парламент поступило обращение главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о соответствии постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, а также нормам закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства назначено на среду, 26 августа.

Принять в нем участие пригласили Леонида Кравчука, представителей Офиса президента и руководство парламента.

По словам Качуры, в парламентском комитете нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов этого года.

Прямая речь: "Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории.

Во-вторых, надо сделать более "сухим" текст о назначении выборов том, что там "страна-агрессор", "оккупанты" – это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, на указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не к чему было придираться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс".

Этому предшествовало: Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении к Верховной Раде предложения рассмотреть вопрос о соответствии постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Темы: Верховная РадаДонбассвиборыКравчукТКГ
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