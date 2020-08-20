Кравчук рассказал об ультиматуме РФ о выборах в ОРДЛО

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Источник: Кравчук в интервью телеканалу "Украина 24", сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Якобы будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали – и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ – любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям".

Детали: По словам Кравчука, представители РФ недовольны тем, что в постановлении Верховной Рады сказано, что выборы 25 октября не могут проходить на территории ОРДЛО, "а только во всей Украине".

Прямая речь: "Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять из Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед".

Детали: Кравчук подчеркнул, что усилиями президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента "мы сдвинули с места главный вопрос – тишина (режим тишины на Донбассе – ИФ)". По его словам, если этот процесс будет продолжаться, это будет движением "к главному заданию: миру на Донбассе".

По его словам, в постановлении ВР должно быть указано, что местные выборы происходят "в Украине". "Происходят в Украине. Все. Точка", - подчеркнул Кравчук.

Прямая речь: "Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду".

Что предшествовало: В среду привлеченный к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что на видео-заседании ТКГ представители России заблокировали переговоры, а глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО , нарушает Минские соглашения.

Позже пресс-служба президента по итогам заседания ТКГ сообщила, что "с целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством в целях имплементации "формулы Штайнмайера"".

Также в сообщении пресс-службы президента говорилось, что "Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015)".

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