Россия ответила разъяренному Лукашенко: задержанных боевиков "в обиду не дадут"
Вторник, 4 августа 2020, 17:08
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина 33 задержанных россиян в Беларуси ничем не доказана.
Источник: Российское агентство ТАСС, которое цитирует официальное представительницу МИД РФ Марию Захарову.
Прямая речь Захаровой: "Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают".
Предыстория:
- Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержаные 29 июля в Беларуси, во всем признались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.
- 30 июля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси россияне якобы просто опоздали на рейс в Стамбул (Турция). Затем говорилось о Венесуэле.
- Также Лукашенко известно о еще одной группе боевиков частной военной компании из России, находящейся где-то на юге Беларуси.