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Россия ответила разъяренному Лукашенко: задержанных боевиков "в обиду не дадут"

Вторник, 4 августа 2020, 17:08

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина 33 задержанных россиян в Беларуси ничем не доказана.

Источник: Российское агентство ТАСС, которое цитирует официальное представительницу МИД РФ Марию Захарову.

Прямая речь Захаровой: "Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают".

Предыстория:

  • Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержаные 29 июля в Беларуси, во всем признались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.
  • 30 июля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси россияне якобы просто опоздали на рейс в Стамбул (Турция). Затем говорилось о Венесуэле.
  • Также Лукашенко известно о еще одной группе боевиков частной военной компании из России, находящейся где-то на юге Беларуси.

Темы: РосcияЛукашенковойна


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