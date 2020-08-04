Россия ответила разъяренному Лукашенко: задержанных боевиков "в обиду не дадут"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина 33 задержанных россиян в Беларуси ничем не доказана.

Источник: Российское агентство ТАСС, которое цитирует официальное представительницу МИД РФ Марию Захарову.

Прямая речь Захаровой: "Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают".

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