Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп заявил, что Бейрут атаковали и там взорвалась бомба

Среда, 5 августа 2020, 02:54

Президент США Дональд Трамп не верит, что взрыв в ливанском Бейруте – это несчастный случай. Он считает, что это результат атаки и взрыва бомбы.

Источник: его заявление на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусом, который транслировало USA Today

Детали: По словам Трампа, он говорил об этом с некоторыми генералами, и они сказали ему, что столицу Ливана атаковали, взорвав "какую-то бомбу".

Прямая речь: "Выглядит, как атака, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими генералами, и им кажется, что это атака, а не какой-то взрыв на фабрике. Все это похоже, по их мнению, на атаку. Это была какая-то бомба".

Предыстория: Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого десятки людей погибли и тысячи ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония.

Сейчас МИД выясняет, есть ли среди жертв бейрутского взрыва украинцы.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ТрампСШАвзрывЛивия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоТрамп заявил, что Бейрут атаковали и там взорвалась бомба

видеоВ ливанском правительстве назвали вероятную причину взрыва в Бейруте

обновленоВзрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых

Новости 4 августа: взрыв в Бейруте, боевики в Беларуси

фото, видео, обновленоВ Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна

ФБР пришло с обысками в офисы Коломойского в Кливленде - СМИ

Все новости...
Трамп
Прокурор в США расследует возможное банковское мошенничество со стороны Трампа
Трамп: TikTok запретят в США до 15 сентября
Трамп хочет, чтобы "бостонского террориста" Царнаева таки казнили
Последние новости
02:54
видеоТрамп заявил, что Бейрут атаковали и там взорвалась бомба
02:30
В Бейруте на 2 недели вводят режим чрезвычайного положения
01:50
Украинка стала свидетелем взрыва в Бейруте и рассказала о своих впечатлениях
01:22
МИД выясняет, есть ли среди жертв бейрутского взрыва украинцы
01:09
В суде требуют ликвидации "Слуги народа"
00:27
видеоВ ливанском правительстве назвали вероятную причину взрыва в Бейруте
23:58
Глава НБУ назвал 5 приоритетов в работе регулятора
23:25
Оппонент Лукашенко говорит, что ей угрожали с украинского номера
22:59
Еврейская община сообщила о смерти матери Коломойского
22:41
Зеленский отреагировал на взрыв в Бейруте: Глубоко шокирован
Все новости...