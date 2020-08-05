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Трамп заявил, что Бейрут атаковали и там взорвалась бомба

Среда, 5 августа 2020, 02:54
Трамп заявил, что Бейрут атаковали и там взорвалась бомба

Президент США Дональд Трамп не верит, что взрыв в ливанском Бейруте – это несчастный случай. Он считает, что это результат атаки и взрыва бомбы.

Источник: его заявление на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусом, который транслировало USA Today

Детали: По словам Трампа, он говорил об этом с некоторыми генералами, и они сказали ему, что столицу Ливана атаковали, взорвав "какую-то бомбу".

Прямая речь: "Выглядит, как атака, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими генералами, и им кажется, что это атака, а не какой-то взрыв на фабрике. Все это похоже, по их мнению, на атаку. Это была какая-то бомба".

Предыстория: Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого десятки людей погибли и тысячи ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония.

Сейчас МИД выясняет, есть ли среди жертв бейрутского взрыва украинцы.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАвзрывЛивия
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