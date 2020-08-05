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Мэр Тернополя проигнорировал решение о "красной зоне": все работает

Среда, 5 августа 2020, 09:36
Фото с сайта Тернопольского горсовета

Городские власти Тернополя несмотря на решение Центральной комиссии ТЭБ и ЧС о введении в городе "красной карантинной зоны" с 3 августа, отказалась остановить общественный транспорт и ограничить работу предприятий и организаций.

Источник: городской председатель Тернополя Сергей Надал в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Все работает в обычном режиме. Общественный транспорт, детские сады работают. Мы рекомендовали субъектам хозяйствования продолжить работу, поэтому все работают.

По состоянию на 2 августа в Тернополе все показатели соответствуют "зеленой" зоне. Скажите, пожалуйста, что нам делать? Кто-то может нам объяснить перед тем, как принимать такое решение? У меня впечатление, что эти люди живут на другой планете, они не понимают, что происходит внизу, на Земле".

Детали: На вопрос, готов ли он нести ответственность за нарушение условий работы "красной зоны", мэр ответил, что действовал по закону.

По словам Надала, они собрали орган местного самоуправления, и он принял решение не усиливать карантин, а если кто-то считает, что они сделали неправильно, то пусть попробует обжаловать это в суде.

На вопрос, обращался ли он в Минздрав, чтобы уточнить, что делать в такой ситуации, Надал сказал, что это невозможно было сделать, так как решение было принято в конце дня в пятницу, а субботу, воскресенье были выходные.

Он также напомнил, что в понедельник уже было принято решение сессии не усиливать карантин.

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Предыстория:

  • С 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения болезни COVID-19, поэтому 31 июля страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Всего в 8 областях есть красные, оранжевые или желтые зоны.
  • "Укрзализныця" объявила, что с 3 августа и на время пребывания Луцка и Тернополя в "красной зоне" в них временно не будут останавливаться поезда дальнего следования.
  • Власти и Луцка, и Тернополя не согласились с решением центральной власти и заявили, что не будут усиливать карантин.

Украинская правда
Темы: Тернополькоронавирускарантин


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