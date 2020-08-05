Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже обратилась и готова направить помощь в Ливан в связи со взрывом в Бейруте.

Источник: заседание правительства 5 августа

Прямая речь: "В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи и нашими спасателями.

Соответствующий отряд готов вылететь в любой момент".

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