Украина готова направить в Ливан помощь и спасателей
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже обратилась и готова направить помощь в Ливан в связи со взрывом в Бейруте.
Источник: заседание правительства 5 августа
Прямая речь: "Вчера произошла трагедия в Бейруте... Ужасный взрыв. Наши соболезнования и слова поддержки всему ливанскому народу... Украина уже обратилась в Ливанскую республику с предложениями о предоставлении необходимой помощи и нашими спасателями.
Соответствующий отряд готов вылететь в любой момент в случае необходимости. Насколько я знаю сейчас проходит заседание правительства в Ливане. Они будут принимать решение какого вида помощь им нужна. Украина готова присоединиться всеми возможными способами".
Детали: Премьер попросил МИД постоянно информировать общественность о том, нет ли среди пострадавших украинцев.
Шмыгаль добавил, что в случае необходимости в Украине готовы оказывать всю необходимую помощь.
Предыстория:
- Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.