Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже обратилась и готова направить помощь в Ливан в связи со взрывом в Бейруте.

Источник: заседание правительства 5 августа

Прямая речь: "Вчера произошла трагедия в Бейруте... Ужасный взрыв. Наши соболезнования и слова поддержки всему ливанскому народу... Украина уже обратилась в Ливанскую республику с предложениями о предоставлении необходимой помощи и нашими спасателями.

Соответствующий отряд готов вылететь в любой момент в случае необходимости. Насколько я знаю сейчас проходит заседание правительства в Ливане. Они будут принимать решение какого вида помощь им нужна. Украина готова присоединиться всеми возможными способами".

Детали: Премьер попросил МИД постоянно информировать общественность о том, нет ли среди пострадавших украинцев.

Шмыгаль добавил, что в случае необходимости в Украине готовы оказывать всю необходимую помощь.

Предыстория: