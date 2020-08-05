Украина готова направить в Ливан помощь и спасателей – премьер
Среда, 5 августа 2020, 13:57
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже обратилась и готова направить помощь в Ливан в связи со взрывом в Бейруте.
Источник: заседание правительства 5 августа
Прямая речь: "В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи и нашими спасателями.
Соответствующий отряд готов вылететь в любой момент".
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Алена Мазуренко, УП