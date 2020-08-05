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"Киевского террориста" взяли под стражу

Среда, 5 августа 2020, 17:52
Киевского террориста взяли под стражу

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог Сухроба Каримова, который 3 августа захватил банк в ТЦ "Леонардо" в центре Киева и угрожал взрывом.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры

Дословно: "Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей гражданину Узбекистана, который 3 августа 2020 угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева".

Детали: Соответствующее решение суд принял на заседании 5 августа.

Каримову сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечение внимания общественности к определенным его взглядам (ч.1 ст.258 УК Украины).

Напомним: 

  • 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
  • Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
  • Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору. По словам террориста, в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют.
  • Позже Каримов вышел в прямой эфир телевидения, где заявил, что он "святой дух". Никаких конкретных требований мужчина не озвучил. По его словам, украинцы выбрали президентом "шута" и стоит назначить единственного человека, который стал бы президентом всего мира. Каримов решил быть этим человеком, который изменит ситуацию в Украине, а дальше в других странах.
  • Спецназовцы задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру. 

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Украинская правда
Темы: Киевнападениебанкиполиция
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