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Дуда принес присягу и официально начал вторую президентскую каденцию

Четверг, 6 августа 2020, 12:17

Дуда официально начал свою вторую президентскую каденцию и принес присягу перед парламентом Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Многие оппозиционные депутаты принципиально не присутствовали в зале во время принятия присяги. Из приглашенных предыдущих президентов Польши появился только Александр Квасьневский.

В своей инаугурационной речи Дуда назвал последние выборы "большой победой польской демократии", отметив, что они проходили в очень сложных условиях.

Основными вопросами для себя на следующие пять лет президент назвал "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство", также пообещал защищать польский аграрный сектор.

"Наш соотечественник, папа Иоанн Павел II неоднократно говорил нам, политикам, особенно заботиться о защите семьи. Нация зависит от того, какая семья", - отметил президент.

Президент также отметил необходимость усиливать НАТО, углублять сотрудничество в рамках "инициативы трех морей".

Дуда отдельно упомянул, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и видит задачей для страны помощь в восстановлении полного суверенитета Украины.

"Политические диспуты не исчезнут, потому что это часть жизни в демократической стране. Но возможно сделать больше для того, чтобы снизить их градус. Важно спорить с уважением и быть способным пожать руку оппоненту", - сказал Дуда, объясняя, почему после выборов инициировал встречу с Рафалом Тшасковским и пригласил на церемонию своих оппонентов.

Торжества инаугурации продолжаются. Далее в течение дня запланированы торжественная служба в соборе Св. Иоанна Крестителя и принятие командования над Вооруженными силами на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Напомним, во втором туре голосования, которое прошло 12 июля, Дуда получил поддержку 51,03% голосов, против 48,97% у Рафала Тшасковского. 3 августа Верховный суд вынес постановление, которым признал выборы действительными.

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Темы: ПольшапрезидентДуда


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