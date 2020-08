Дуда принес присягу и официально начал вторую президентскую каденцию

Дуда официально начал свою вторую президентскую каденцию и принес присягу перед парламентом Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Многие оппозиционные депутаты принципиально не присутствовали в зале во время принятия присяги. Из приглашенных предыдущих президентов Польши появился только Александр Квасьневский.

В своей инаугурационной речи Дуда назвал последние выборы "большой победой польской демократии", отметив, что они проходили в очень сложных условиях.

Основными вопросами для себя на следующие пять лет президент назвал "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство", также пообещал защищать польский аграрный сектор.

"Наш соотечественник, папа Иоанн Павел II неоднократно говорил нам, политикам, особенно заботиться о защите семьи. Нация зависит от того, какая семья", - отметил президент.

Today in the Polish Parliament the Inauguration of @AndrzejDuda for the President of the Republic of Poland 🇵🇱 took place.



FM #Czaputowicz took part in the ceremony. pic.twitter.com/waEWGglh3u