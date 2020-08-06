В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но ее уже вывезли

В Николаевском морском порту сообщили, что в 2018 году там выгрузили более 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, но ее вывезли из порта в 2019 году.

Источник: пресс-служба Николаевского морского порта, BBC News Украина

Дословно: "После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году.

Действительно, в сентябре 2018 судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной ...

Выгрузки судна осуществлялось на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 года".

Детали: Сообщается, что с судна выгрузили свыше 3,2 тысячи тонн селитры, однако ее вывезли с территории порта в начале 2019 года.

В порту добавили, что сейчас остатков селитры аммиачной, которую выгрузили из "Тузлы", в порту нет.

В сети отмечали, что в порту с 2018 года хранится более 3 тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры, что могло привести к трагедии, подобной взрыву в Бейруте.

Товар везли из грузинского порта Поти, а саму селитру привезли из Казахстана.

Ее хотели продать в Украине, но проверка выявила, что она просрочена. Срок пригодности для использования аммиачной селитры в сельском хозяйстве составляет полгода.

По решению суда селитру конфисковали и выгрузили в порту. Сообщалось, что там она хранилась почти два года.

Напомним: