В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но ее уже вывезли
В Николаевском морском порту сообщили, что в 2018 году там выгрузили более 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, но ее вывезли из порта в 2019 году.
Источник: пресс-служба Николаевского морского порта, BBC News Украина
Дословно: "После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году.
Действительно, в сентябре 2018 судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной ...
Выгрузки судна осуществлялось на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 года".
Детали: Сообщается, что с судна выгрузили свыше 3,2 тысячи тонн селитры, однако ее вывезли с территории порта в начале 2019 года.
В порту добавили, что сейчас остатков селитры аммиачной, которую выгрузили из "Тузлы", в порту нет.
В сети отмечали, что в порту с 2018 года хранится более 3 тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры, что могло привести к трагедии, подобной взрыву в Бейруте.
Товар везли из грузинского порта Поти, а саму селитру привезли из Казахстана.
Ее хотели продать в Украине, но проверка выявила, что она просрочена. Срок пригодности для использования аммиачной селитры в сельском хозяйстве составляет полгода.
По решению суда селитру конфисковали и выгрузили в порту. Сообщалось, что там она хранилась почти два года.
Напомним:
- Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- В результате взрыва по последним данным погибли по меньшей мере 135 человек и более 5000 получили ранения.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.