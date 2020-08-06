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"Слуга народа" начала предвыборную кампанию и озвучила слоган

Четверг, 6 августа 2020, 13:36
Фото 24tv.ua

Партия "Слуга народа" начинает предвыборную кампанию под слоганом "Украина – это ты!".

Источник: заместитель председателя фракции "СН" в Верховной Раде Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Ну что, начинаем! Партия "Слуга народа" запускает кампанию под слоганом "Украина – это ты!".

И впервые за 29 лет независимости – это не просто красивые слова. "Слуга народа" завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин, городских или сельских – будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучше".

Детали: Кравчук добавила, что украинцы также могут стать властью, приобщившись к решению важных вопросов жизни общества. 

 

По ее словам, обычно призывают голосовать за определенную партию, а "Слуга народа" будет агитировать "голосовать за себя", потому что "власть в тысяче общин должна принадлежать миллионам их жителей".

Что было раньше: В июле председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко в интервью "Украинской правде" заявил, что "СН" на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе", под которым в 2019 году Владимир Зеленский не только сам стал президентом, но и провел свое монобольшинство в Верховную Раду, на другой.

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Сделаем его вместе. Как противники Зеленского готовятся к реваншу

Предыстория:

  • 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
  • Согласно постановлению местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
  • Нынешние очередные местные выборы пройдут на новой территориальной основе, впервые будет использована система пропорционального представительства по открытым избирательным спискам, а также применены гендерные квоты.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыместная власть


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