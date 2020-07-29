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"Слуга народа" решила заменить лозунг "Сделаем их вместе"

Среда, 29 июля 2020, 10:14

Партия "Слуга народа" на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе", под которым в 2019 году Владимир Зеленский не только сам стал президентом, но и провел свое монобольшинство в Верховную Раду, на другой.

Источник: председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Нет, точно нет (не "сделаем их вместе" – ред.). Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие".

Детали: Он пояснил, что сейчас парламентарии прорабатывают законы из пакета о народовластии – закон о референдуме сейчас на втором чтении. Кроме того, есть пакет о местных инициативах, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно. Есть об отзыве депутата по народной инициативе.

Также, по словам Корниенко, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа".

Сейчас форму этих месседжей еще обсуждают.

Он пояснил, что местная кампания будет проходить на двух уровнях – на национальном и местном. Кроме того, в каждом городе будет "своя отдельная история", мол, "кто-то будет против действующего мэра бороться, кто-то будет против системы, кто-то будет за что-то, кто-то будет новый, кто-то старый".

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Сделаем его вместе. Как противники Зеленского готовятся к реваншу

Предыстория:

  • 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
  • Согласно постановлению местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
  • Нынешние очередные местные выборы пройдут на новой территориальной основе, впервые будет использована система пропорционального представительства по открытым избирательным спискам, а также применены гендерные квоты.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборы


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