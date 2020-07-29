"Слуга народа" решила заменить лозунг "Сделаем их вместе"

Партия "Слуга народа" на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе", под которым в 2019 году Владимир Зеленский не только сам стал президентом, но и провел свое монобольшинство в Верховную Раду, на другой.

Источник: председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Нет, точно нет (не "сделаем их вместе" – ред.). Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие".

Детали: Он пояснил, что сейчас парламентарии прорабатывают законы из пакета о народовластии – закон о референдуме сейчас на втором чтении. Кроме того, есть пакет о местных инициативах, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно. Есть об отзыве депутата по народной инициативе.

Также, по словам Корниенко, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа".

Сейчас форму этих месседжей еще обсуждают.

Он пояснил, что местная кампания будет проходить на двух уровнях – на национальном и местном. Кроме того, в каждом городе будет "своя отдельная история", мол, "кто-то будет против действующего мэра бороться, кто-то будет против системы, кто-то будет за что-то, кто-то будет новый, кто-то старый".

Корниенко отметил, что сейчас он является руководителем кампании по всей стране, а по Киеву – он политический куратор.

По его словам, их штаб выглядит как "центральный орган, как министерство" – то есть "министерство создает политику, а областные штабы на местах что-то реализуют".

Корниенко добавил, что у них по всем направлениям есть "небольшая группа, юристы, есть те, кто работают по проверке и обработке кандидатов, есть медийная составляющая, есть диджитал, есть большой ИТ-отдел, который работает над инновационным продуктом, который скоро представим на пресс-конференции отдельной".

Речь идет о так называемых дашбордах по течению кампаний – это "такая большая интерактивная доска в интернете, на которой видно – какой штаб что делает, как выполняют задачи, сколько кандидатов, сколько членов комиссии, сколько зарегистрировано, какие есть проблемы, где есть "зеленые" зоны, где "красные"".

По словам Корниенко, это даст возможность им как руководству партии принимать оперативные решения.

Он также уточнил, что в отношении кандидатов проходит двойная проверка – часть делает областной штаб, часть делает центральный.

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