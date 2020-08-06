Шмыгаль после взрыва в Бейруте поручил проверить, как хранят аммиачную селитру
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине в связи с масштабным взрывом в столице Ливана Бейруте.
Источник: сайт Кабмина
Дословно из документа: "Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений".
Детали: Поручение Шмыгаль дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Виталию Сажиенко, председателю Нацполиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской госадминистраций.
О результатах проверки они должны проинформировать Кабмин до 15 сентября.
Предыстория:
- Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
- По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.
- ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.