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Шмыгаль после взрыва в Бейруте поручил проверить, как хранят аммиачную селитру

Четверг, 6 августа 2020, 15:45
Шмыгаль после взрыва в Бейруте поручил проверить, как хранят аммиачную селитру
Фото с сайта Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине в связи с масштабным взрывом в столице Ливана Бейруте.

Источник: сайт КабминаОфис президента

Дословно из документа: "Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений".

Детали: Поручение Шмыгаль дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Виталию Сажиенко, председателю Нацполиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской госадминистраций.

О результатах проверки они должны проинформировать Кабмин до 15 сентября.

В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к Шмыгалю с письмом, в котором призвал совместно с СНБО и СБУ проверить стратегические государственные объекты.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ШмыгальКабинет министров
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